Calciomercato Inter, telenovela Nainggolan | Proposta di scambio (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Inter alle prese con il caso Nainggolan: il centrocampista va ceduto e spunta un’ipotesi di scambio con il Cagliari L’Inter si muove con attenzione sul mercato, consapevole che la rosa… L'articolo Calciomercato Inter, telenovela Nainggolan Proposta di scambio è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 5 luglio 2021) L’alle prese con il caso: il centrocampista va ceduto e spunta un’ipotesi dicon il Cagliari L’si muove con attenzione sul mercato, consapevole che la rosa… L'articolodiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, per #Hakimi al #PSG il guadagno potenziale è di 70 milioni - infoitsport : Calciomercato Inter, allarme Messi | Lo vuole al Barcellona - Pall_Gonfiato : #Calciomercato #Roma, #Mourinho ha le idee chiare per sostituire #Spinazzola: pronto l'assalto a un terzino dell'… -