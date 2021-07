Un’imbarcazione gli trancia di netto il dorso | la triste storia di Tolomeo il capodoglio

Leggi su viagginews

(Di domenica 4 luglio 2021) Ladelcon ilquasi completamenteto da uno scontro con. I capodogli sono animali enormi, cetacei bellissimi ed imponenti, ma non per questo immuni dai pericoli. Così, come racconta Repubblica.it,ilè un esempio della fragilità di questi giganti del mare. Apparso in mare tra Ischia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com