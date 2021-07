Tragedia alle porte di Roma: trattore si ribalta, morto un uomo (Di domenica 4 luglio 2021) Ancora un incidenre sul lavoro. Questa volta siamo a Mentana, un comune alle porte di Roma. Oggi intorno alle 16, in prossimità di Via Mussomeli la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti (5/A e 5/C) è intervenuta a seguito di un incidente con un mezzo agricolo, nelle fattispecie un trattore cingolato. A perdere la vita un uomo, rimasto schiacchiato dal peso del trattore che per cause ancora da chiarire si è ribaltato. Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il mezzo, ci sono infatti voluti dei cuscini pneumatici e un divaricatore per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Ancora un incidenre sul lavoro. Questa volta siamo a Mentana, un comunedi. Oggi intorno16, in prossimità di Via Mussomeli la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti (5/A e 5/C) è intervenuta a seguito di un incidente con un mezzo agricolo, nelle fattispecie uncingolato. A perdere la vita un, rimasto schiacchiato dal peso delche per cause ancora da chiarire si èto. Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il mezzo, ci sono infatti voluti dei cuscini pneumatici e un divaricatore per ...

Advertising

CarloCalenda : Chi riveste un ruolo istituzionale non può usare parole in leggerezza. Fare ironia su una tragedia storica e insinu… - emergenzavvf : Alle 23.48 del #29giugno 2009 una colonna di fumo si alzò per decine di metri, una terribile esplosione scosse… - CorriereCitta : Tragedia alle porte di Roma: trattore si ribalta, morto un uomo - antonellapaddy : RT @GiorgiaMeloni: Che tragedia. Le mie sentite condoglianze alle famiglie di Paola e Martina, le due giovani alpiniste di 28 e 29 anni mor… - buronjek : RT @GiorgiaMeloni: Che tragedia. Le mie sentite condoglianze alle famiglie di Paola e Martina, le due giovani alpiniste di 28 e 29 anni mor… -