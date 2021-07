Traffico Roma del 04-07-2021 ore 16:30 (Di domenica 4 luglio 2021) Luceverde Roma Buona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara e ben trovati a questo aggiornamento in queste ore disagi nel trasporto pubblico ripresi servizi della ferrovia Roma-lido della termini Centocelle orari regolari abbiamo l’umido limitazioni Per quanto riguarda la linea tram 8 servizio in parte è limitato a causa di un guasto bus sostitutivi si muovono nella tratta Piazza Venezia Bernardino da Feltre per quanto riguarda il Traffico non ci sono al momento particolari disagi di rilievo tranne e Traffico di rientro sulla puntina per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 luglio 2021) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara e ben trovati a questo aggiornamento in queste ore disagi nel trasporto pubblico ripresi servizi della ferrovia-lido della termini Centocelle orari regolari abbiamo l’umido limitazioni Per quanto riguarda la linea tram 8 servizio in parte è limitato a causa di un guasto bus sostitutivi si muovono nella tratta Piazza Venezia Bernardino da Feltre per quanto riguarda ilnon ci sono al momento particolari disagi di rilievo tranne edi rientro sulla puntina per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Frances01719412 : RT @EnricoMichetti: Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale è fondamentale per garantire la vivibilità di una città come Roma: m… - PaoloRomans : RT @EnricoMichetti: Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale è fondamentale per garantire la vivibilità di una città come Roma: m… - TommyBrain : RT @EnricoMichetti: Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale è fondamentale per garantire la vivibilità di una città come Roma: m… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Incidente a Fossacesia (Chieti): morto un motociclista di 20 anni, mezzi in fiamme ROMA Ostia, il poliziotto Riccardo De Grandis morto in un incidente a... ABRUZZO Cade dalla moto e ... l'Anas avverte che la strada statale 16 'Adriatica' è provvisoriamente chiusa al traffico, in ...

Milano: De Corato, 'domani centrodestra pronto ad affossare piano aria' ... come ha denunciato il consigliere Pd Carlo Monguzzi, di fatto ha già mandato a Roma per i 2,3 ... una Milano ad emissioni zero (o quasi) praticamente vietata al traffico automobilistico privato".

Traffico Roma del 04-07-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Riaperto al traffico il tratto stradale chiuso a causa dell'incendio Riaperto al traffico il tratto stradale chiuso a causa dell'incendio Covid-19. Indennità elemosina a infermieri e briciole sul contratto. Ieri incontro a Roma Orani:chiuso tratto della statale 131 DCN ...

Milano: De Corato, 'domani centrodestra pronto ad affossare piano aria' Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Domani il consiglio comunale di Milano affronterà la discussione degli emendamenti del Piano Aria e "il centrodestra è pronto ad affossarlo con 533 emendamenti". Lo fa pre ...

Ostia, il poliziotto Riccardo De Grandis morto in un incidente a... ABRUZZO Cade dalla moto e ... l'Anas avverte che la strada statale 16 'Adriatica' è provvisoriamente chiusa al, in ...... come ha denunciato il consigliere Pd Carlo Monguzzi, di fatto ha già mandato aper i 2,3 ... una Milano ad emissioni zero (o quasi) praticamente vietata alautomobilistico privato".Riaperto al traffico il tratto stradale chiuso a causa dell'incendio Covid-19. Indennità elemosina a infermieri e briciole sul contratto. Ieri incontro a Roma Orani:chiuso tratto della statale 131 DCN ...Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Domani il consiglio comunale di Milano affronterà la discussione degli emendamenti del Piano Aria e "il centrodestra è pronto ad affossarlo con 533 emendamenti". Lo fa pre ...