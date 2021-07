Sudafrica: Zuma non si consegna alla Polizia (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex presidente Sudafricano, Jacob Zuma, ha mancato di consegnarsi alle autorità oggi, data fissata per l'inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato condannato. "Non c'è alcuna necessità per me di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex presidenteno, Jacob, ha mancato dirsi alle autorità oggi, data fissata per l'inizio dei 15 mesi di detenzione cui è stato condannato. "Non c'è alcuna necessità per me di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica Zuma Sudafrica, ex presidente Zuma non si consegna alla polizia L'ex presidente sudafricano, Jacob Zuma, non si è consegnato alle autorità, come previsto, per l'inizio dei 15 mesi di detenzione a cui è stato condannato. 'Non c'è alcuna necessità per me di andare in prigione oggi', ha detto ai ...

Sudafrica: Zuma non si consegna alla Polizia Jacob Zuma è stato condannato lo scorso martedì a 15 mesi di prigione dalla corte costituzionale sudafricana per essersi a più riprese rifiutato di testimoniare nell'ambito di inchieste per ...

Sudafrica, Zuma non si consegna alla polizia Nkandla (Sudafrica), 4 lug. (LaPresse/AP) - Ignorando gli sforzi per disinnescare una situazione di stallo teso, l'ex presidente sudafricano Jacob Zuma ha ...

