Speranza: “Le nuove varianti non ci fanno stare tranquilli, la partita è ancora tutta da giocare” (Di domenica 4 luglio 2021) “Il nostro Paese attraversa una fase diversa. La situazione è cambiata positivamente”. Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Roberto Speranza alla conferenza programmatica del Psi. Il ministro ha ribadito come serva però “massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli” affermando che “la partita è ancora tutta da giocare” e “l’epidemia non è chiusa”. Allargando i discorso alle risorse per la sanità e al diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) “Il nostro Paese attraversa una fase diversa. La situazione è cambiata positivamente”. Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Robertoalla conferenza programmatica del Psi. Il ministro ha ribadito come serva però “massima attenzione anche alla luce di una presenza diche non ci” affermando che “lada” e “l’epidemia non è chiusa”. Allargando i discorso alle risorse per la sanità e al diritto ...

