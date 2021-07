Roma, Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma e l'intervento sarebbe andato bene. Il Pontefice è arrivato in ospedale intorno alle 15: l'operazione era stata programmata da tempo per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021)aldie l'intervento sarebbe andato bene. Il Pontefice è arrivato in ospedale intorno alle 15: l'operazione era stata programmata da tempo per ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - RaiNews : Il Papa al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - _elysun : RT @MediasetTgcom24: Roma, Papa Francesco è stato operato al Policlinico Gemelli #papa - BomprezziMarco : RT @marcodimaio: Un augurio di pronta guarigione per Papa Francesco, ricoverato al #Gemelli di Roma per un intervento programmato da tempo. -