Ricoverato il papa Francesco al Gemelli per essere sottoposto oggi stesso ad intervento chirurgico

papa Francesco è stato Ricoverato nel policlinico Gemelli di Roma. Jorge Mario Bergoglio sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Operazione in programma oggi stesso per stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'operazione sarà eseguita dal professor Sergio Alfieri.

