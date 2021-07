Quirinale: Rotondi, 'elezione a tempo di Berlusconi per arrivare a semipresidenzialismo' (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Per alcuni è un sogno, per altri un incubo (ma assai meno di un tempo): fatto sta che della candidatura di Berlusconi al Quirinale si parla. Ma la domanda d'obbligo è una: esiste questa possibilità? Secondo me sì. Nello scrutinio segreto, per Silvio non sarebbe improbabile un plebiscito a sua insaputa. Ma non si può pensare di portare Silvio al Quirinale con una battaglia di palazzo. Berlusconi nel Palazzo non ne ha vinta una. Ha vinto solo quando ha avuto il popolo alle spalle. Anche in questo caso, Berlusconi dovrebbe legare la sua elezione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Per alcuni è un sogno, per altri un incubo (ma assai meno di un): fatto sta che della candidatura dialsi parla. Ma la domanda d'obbligo è una: esiste questa possibilità? Secondo me sì. Nello scrutinio segreto, per Silvio non sarebbe improbabile un plebiscito a sua insaputa. Ma non si può pensare di portare Silvio alcon una battaglia di palazzo.nel Palazzo non ne ha vinta una. Ha vinto solo quando ha avuto il popolo alle spalle. Anche in questo caso,dovrebbe legare la suaa ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Rotondi, 'elezione a tempo di Berlusconi per arrivare a semipresidenzialismo'... - DottVicidomini : On rotondi Ringrazio tutti gli amici che hanno scherzato su ‘Rotondi al quirinale’ ,ma per onestà di cronaca vorre… - DottVicidomini : RT @grotondi: Ringrazio tutti gli amici che hanno scherzato su ‘Rotondi al quirinale’ ,ma per onestà di cronaca vorrei dire che il primo a… - tramontana971 : RT @grotondi: Ringrazio tutti gli amici che hanno scherzato su ‘Rotondi al quirinale’ ,ma per onestà di cronaca vorrei dire che il primo a… - grotondi : RT @martinoloiacono: Rotondi al Quirinale, l’Italia in semifinale. #ita -