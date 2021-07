Manifesto delle destre europee? Servirebbe al centrodestra in Italia. La versione di Pera (Di domenica 4 luglio 2021) “Il Manifesto sottoscritto dai partiti della destra europea contiene principi molto importanti e giusti suggerimenti per la modifica delle istituzioni europee”. Il giudizio che l’ex presidente del Senato Marcello Pera dà del documento sottoscritto dai sedici partiti sovranisti a Bruxelles, è estremamente positivo. “Finalmente abbiamo un Manifesto liberal conservatore europeo, quello che Servirebbe anche al centrodestra in Italia”. Presidente Pera, quali sono i passaggi del documento che ritiene più significativi? Innanzitutto l’incipit. È, ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) “Ilsottoscritto dai partiti della destra europea contiene principi molto importanti e giusti suggerimenti per la modificaistituzioni”. Il giudizio che l’ex presidente del Senato Marcellodà del documento sottoscritto dai sedici partiti sovranisti a Bruxelles, è estremamente positivo. “Finalmente abbiamo unliberal conservatore europeo, quello cheanche alin”. Presidente, quali sono i passaggi del documento che ritiene più significativi? Innanzitutto l’incipit. È, ...

