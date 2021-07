Mangia 76 hot dog in 10 minuti ed entra nel guinness dei primati (Di domenica 4 luglio 2021) Vi ttoria e record di hot dog . Joey Chestnut ha trionfato nella gara di Mangiatori di hot dog che va in scena ogni 4 luglio. Il fuoriclasse della specialità ha divorato 76 hot dog in 10 minuti, ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) Vi ttoria e record di hot dog . Joey Chestnut ha trionfato nella gara ditori di hot dog che va in scena ogni 4 luglio. Il fuoriclasse della specialità ha divorato 76 hot dog in 10, ...

