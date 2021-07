Leao Milan, permanenza possibile. Un club francese ci prova (Di domenica 4 luglio 2021) Rafael Leao dovrebbe rimanere al Milan, a meno di offerte interessanti sul tavolo. C’è un club interessato al portoghese Rafael Leao dovrebbe rimanere in maglia rossonera, a meno di offerte interessanti sul piatto. C’è un club che però è pronto a convincere il Milan con una proposta interessante: il Marsiglia sarebbe disponibile ad offrire 20 milioni di euro per l’attaccante portoghese. Una cifra che non fa vacillare i rossoneri, che avevano prelevato il giocatore dal Lille per circa 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Rafaeldovrebbe rimanere al, a meno di offerte interessanti sul tavolo. C’è uninteressato al portoghese Rafaeldovrebbe rimanere in maglia rossonera, a meno di offerte interessanti sul piatto. C’è unche però è pronto a convincere ilcon una proposta interessante: il Marsiglia sarebbe disponibile ad offrire 20 milioni di euro per l’attaccante portoghese. Una cifra che non fa vacillare i rossoneri, che avevano prelevato il giocatore dal Lille per circa 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

