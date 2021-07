Inghilterra-Ucraina, scontri tra tifosi e polizia a Londra: 9 arresti (Di domenica 4 luglio 2021) A Roma la situazione è stata tranquilla. Meno a Londra dove, dopo la vittoria dell‘Inghilterra all’Olimpico contro l’Ucraina, è esplosa la festa. Come riportano dai media locali, a Leicester Squadre, nel cuore della capitale inglese, si sono registrati degli scontri tra alcuni tifosi e le forze dell’ordine. Come confermato dalla polizia Metropolitana, sono stati nove gli arrestati. Tre uomini sono stati fermati con l’accusa di aggressione a un agente di polizia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) A Roma la situazione è stata tranquilla. Meno adove, dopo la vittoria dell‘all’Olimpico contro l’, è esplosa la festa. Come riportano dai media locali, a Leicester Squadre, nel cuore della capitale inglese, si sono registrati deglitra alcunie le forze dell’ordine. Come confermato dallaMetropolitana, sono stati nove gli arrestati. Tre uomini sono stati fermati con l’accusa di aggressione a un agente di. SportFace.

Advertising

SkySport : UCRAINA-INGHILTERRA 0-4 Risultato finale ? ? #Kane (4') ? #Maguire (46') ? #Kane (50') ? #Henderson (63') ? Euro 20… - DiMarzio : #Euro2020 | L'#Inghilterra batte l'#Ucraina e vola in semifinale - repubblica : Ucraina-Inghilterra 0-4: Kane trascina i Tre Leoni in semifinale - fainformazione : L'Inghilterra batte l'Ucraina per 4-0 ed approda alle semifinali di Euro 2020. I precedenti tra le quattro semifina… - fainfosport : L'Inghilterra batte l'Ucraina per 4-0 ed approda alle semifinali di Euro 2020. I precedenti tra le quattro semifina… -