Hamilton: "Gli aggiornamenti per Silverstone non saranno sufficienti" (Di domenica 4 luglio 2021) Una domenica tutt'altro che facile per Lewis Hamilton , solo 4° all'arrivo. L'inglesedella Mercedes ha fatto molta fatica a liberarsi di Norris in avvio di gara, complimentandosi con il connazionale ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Una domenica tutt'altro che facile per Lewis, solo 4° all'arrivo. L'inglesedella Mercedes ha fatto molta fatica a liberarsi di Norris in avvio di gara, complimentandosi con il connazionale ...

autosprint : #Hamilton: 'Gli aggiornamenti per #Silverstone non saranno sufficienti' ?? - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Chiedono a Bottas di rimanere lontano dal cordolo di curva 10, perché Hamilton ha accusato dei danni nella parte posterio… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Dicono a Bottas che Hamilton ha dei danni sulla vettura (riportati prima passando sul cordolo in curva 10) e di NON tenta… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Hamilton ora ha 4s su Perez. Dai box dicono a Lewis di spingere, ma davanti ha una Williams che gli sta creando un po' di… - tutticonvocati : ???@uzapelloni: 'Max ha fatto un'altra gara perfetta, ha visto solo l'arancione dei suoi tifosi, non ha visto nessun… -