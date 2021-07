GP Austria: trionfo per Verstappen davanti a Bottas e Norris, Ferrari 5° e 7° (Di domenica 4 luglio 2021) Vittoria in scioltezza per Max Verstappen , che porta a casa la seconda vittoria in due gare al Red Bull Ring. Sul podio Bottas ed uno strepitoso Norris, solo 4° Hamilton dopo aver accusato un ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Vittoria in scioltezza per Max, che porta a casa la seconda vittoria in due gare al Red Bull Ring. Sul podioed uno strepitoso, solo 4° Hamilton dopo aver accusato un ...

Advertising

lostinthefireLu : RT @mult1formula: ?? FUCSIAAA Il nostro report esce in meno di un minuto, quasi quanto un giro del GP d'Austria! Per leggerlo clicca sul li… - Ffffedee : RT @mult1formula: ?? FUCSIAAA Il nostro report esce in meno di un minuto, quasi quanto un giro del GP d'Austria! Per leggerlo clicca sul li… - sweets0vl : RT @mult1formula: ?? FUCSIAAA Il nostro report esce in meno di un minuto, quasi quanto un giro del GP d'Austria! Per leggerlo clicca sul li… - mult1formula : ?? FUCSIAAA Il nostro report esce in meno di un minuto, quasi quanto un giro del GP d'Austria! Per leggerlo clicca… - laregione : L'Austria ai piedi di Verstappen: quinto trionfo stagionale -