Gf Vip, Andrea Zelletta svela come reagirebbe se Natalia Paragoni partecipasse al reality (Di domenica 4 luglio 2021) Sono una coppia solida e affiatata Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due ragazzi si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. L’ex gieffino si è raccontato alle pagine di Uomini e Donne magazine e in merito ad una partecipazione della fidanzata al GfVip ha detto:”Non le vieterei mai nulla ma so che soffrirei alla follia per la sua mancanza”. Il ragazzo ha ammesso che stare all’esterno è diverso dal viversi un reality da protagonista ma non impedirebbe alla fidanzata di prendervi parte. Andrea ha anche rivelato che non sono mancati momenti ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 luglio 2021) Sono una coppia solida e affiatata. I due ragazzi si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. L’ex gieffino si è raccontato alle pagine di Uomini e Donne magazine e in merito ad una partecipazione della fidanzata al GfVip ha detto:”Non le vieterei mai nulla ma so che soffrirei alla follia per la sua mancanza”. Il ragazzo ha ammesso che stare all’esterno è diverso dal viversi unda protagonista ma non impedirebbe alla fidanzata di prendervi parte.ha anche rivelato che non sono mancati momenti ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip, Andrea Zelletta svela come reagirebbe se Natalia Paragoni partecipasse al reality L’ex tronista confessa a… - tsunamidieci : @ohangiedon 'Foto di Stefania Orlando e Andrea zelletta grande fratello vip 6 finale' ??????? - zazoomblog : “Natalia Paragoni al GF Vip”? Ecco come reagirebbe Andrea Zelletta - #“Natalia #Paragoni #Vip”? #reagirebbe - blogtivvu : “Natalia Paragoni al GF Vip”? Ecco come reagirebbe Andrea Zelletta - zazoomblog : GF Vip l’ammissione di Andrea Zelletta: “Soffrirei alla follia” - #l’ammissione #Andrea #Zelletta: -