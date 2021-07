Filippine | incidente aereo avvenuto presso l’isola di Jolo

Advertising

SkyTG24 : Filippine: si schianta aereo militare, 85 persone a bordo - Agenzia_Ansa : Un aereo militare filippino con 92 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio in una base… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Aereo militare si schianta nelle Filippine Aereo militare manca la pista in… - DifesaAres : Un C-130H dell'Aeronautica Militare filippina ha preso fuoco dopo essere uscito di pista in atterra......[prosegue… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Filippine: si schianta aereo militare, 29 morti: (ANSA) - COTABATO, 04 LUG - Un aereo militare fil… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine incidente

L'al C - 130 Hercules è avvenuto nei pressi della base sull'isola di Jolo, nella ... Secondo il capo delle forze armate delle, il generale Cirilito Sobejana, il pilota - per cause ...Un aereo militare filippino con 92 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio in una base nel sud del Paese: nell'sono morti almeno 29 militari. lo ha reso noto il ministro della Difesa, Delfin Lorenzana. I feriti sono una quarantina. Il velivolo, un C - 130 Hercules, non è riuscito ad imboccare la ...Un aereo militare filippino con 92 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio in una base nel sud del Paese: nell’incidente sono morti almeno 29 militari. Lo ha reso noto il ...Cotabato - Quando una macchina militare si è schiantata nel sud delle Filippine domenica mattina (ora locale), il bilancio delle vittime è salito a 29. Il ...