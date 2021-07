Estiarte | “Guardiola in Serie A? Dice sempre che verrà | ma credo sia difficile”

(Di domenica 4 luglio 2021) La leggenda della pallanuoto spagnola, Manuel, è un uomo di fiducia del tecnico del Manchester City Pepe, nel corso di una breve intervista concessa ad ‘AM’, ha parlato di un possibile futuro dell’allenatore inA: “che. Se succederà, no so: mi piacerebbe, mache sia. Non è un fatto di soldi, quanto di progetto”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Estiarte Guardiola

Intervistato da Tuttosport, Manuel Estiarte, ex stella della pallanuoto e uomo fidato di Pep Guardiola, ha parlato anche del suo lavoro al Manchester City.