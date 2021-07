Esclusiva | Messias | primi contatti con la Fiorentina E il Toro è in attesa

(Di lunedì 5 luglio 2021) Juniorsi prepara a lasciare il Crotone. E già questa settimana potrebbe essere importante, forse decisiva, per il futuro del forte brasiliano. Vi abbiamo già raccontato dell’incontro con il Torino, molto presto ne verrà programmato un altro. Ma ci sono stati icon lache potrebbero essere approfonditi presto. La valutazione del Crotone é di circa 10 milioni più bonus. Ricordiamo cheè in pallino di Italiano, gli fece direttamente i complimenti dopo la gara di ritorno della scorsa stagione, anticipandogli che avrebbe fatto di tutto per ...

temafootball24 : ESCLUSIVA #Messias Smentiamo il sorpasso della #Fiorentina sul #Toro. Al momento il ???? è richiestissimo un… -

Junior Messias e Simy sono pepite d'oro del Crotone. Meglio ancora: sono diventate pepite d'oro ... Complicato il percorso da Crotone a Torino per Junior Messias: costo del cartellino, età e collocazione tattica hanno raffreddato i granata, partiti in pole per ... Undici sul mercato tra flop e ingaggi pesanti. Trattativa a rilento con il Crotone per Messias: la Fiorentina ne può approfittare e il quotidiano Tuttosport nelle pagine dedicate alla ...