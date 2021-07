Eriksson: “Mourinho fa bene i primi due anni dove va, poi sorgono i problemi” (Di domenica 4 luglio 2021) Sven-Goran Eriksson ex allenatore della Roma per tre anni, vincendo la Coppa Italia nel 1986, ha parlato a Stats Perform in merito all’arrivo di Mourinho in giallorosso. L’ex ct dell’Inghilterra ha parlato dell’arrivo di Mourinho in giallorosso: “È stata una sorpresa per me. Non mi aspettavo che andasse alla Roma. Tuttavia, Mourinho di solito fa bene nella sua prima e seconda stagione. Ovunque vada. È dopo che iniziano a sorgere problemi. Non so perché e non mi interessa approfondire più di tanto, ma sembra che questa sia la regola: primo anno, ottimo, l’anno successivo, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Sven-Goranex allenatore della Roma per tre, vincendo la Coppa Italia nel 1986, ha parlato a Stats Perform in merito all’arrivo diin giallorosso. L’ex ct dell’Inghilterra ha parlato dell’arrivo diin giallorosso: “È stata una sorpresa per me. Non mi aspettavo che andasse alla Roma. Tuttavia,di solito fanella sua prima e seconda stagione. Ovunque vada. È dopo che iniziano a sorgere. Non so perché e non mi interessa approfondire più di tanto, ma sembra che questa sia la regola: primo anno, ottimo, l’anno successivo, ...

