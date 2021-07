"Corsi appositi". Roba da matti, ecco l'ultima ideona di +Europa, Pd e M5s per "rieducare" gli uomini (Di domenica 4 luglio 2021) «Ciò che a noi sembra un complesso di manovre coercitive è per i comunisti un'esperienza che eleva moralmente, mette in armonia e risana». Così lo psichiatra americano Robert J. Lifton, uno dei primi a studiare analiticamente la pratica maoista della "rieducazione", nel 1957. Sostituite "comunisti" con "fanatici arcobaleno", e avrete la rieducazione soft, obliqua, perbene, in voga nell'Italia del 2021. Rieducati all'accoglienza multiculturale, rieducati all'ecologismo gretino, rieducati al femminismo integrale. Certo, a maggior ragione se uomini o, peggio che peggio, politici uomini, possessori di pene in ruoli decisionali che non hanno ancora chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) «Ciò che a noi sembra un complesso di manovre coercitive è per i comunisti un'esperienza che eleva moralmente, mette in armonia e risana». Così lo psichiatra americano Robert J. Lifton, uno dei primi a studiare analiticamente la pratica maoista della "rieducazione", nel 1957. Sostituite "comunisti" con "fanatici arcobaleno", e avrete la rieducazione soft, obliqua, perbene, in voga nell'Italia del 2021. Rieducati all'accoglienza multiculturale, rieducati all'ecologismo gretino, rieducati al femminismo integrale. Certo, a maggior ragione seo, peggio che peggio, politici, possessori di pene in ruoli decisionali che non hanno ancora chiesto ...

JoeWolve : @valeriapanella2 @La_manina__ @GiuseppeSarto5 Secondo me fanno corsi appositi alla Leopolda... - Fabiana34864387 : infinite volte i sacerdoti invitano alla scelta per la vita - matrimonio - consacrazione. Fanno corsi vocazionali a… - MauroAdeli : MA i genitori non lo fanno quindi è doveroso sia fatto nel secondo ambiente dedito all'educazione dei fatti del mon… -