Corsa allo Spazio Tra Usa e Cina | dove sta l’Europa?

(Di domenica 4 luglio 2021) L’anno scorso SpaceX è riuscita nell’impresa di riportare gli astronauti americani nelloa bordo di un razzo e di un’astronave tutti made in Usa, dopo nove anni dalla chiusura del programma Space Shuttle. Dal 2011, infatti, la Nasa acquistava dei passaggi a bordo delle Soyuz russe, ma dopo quella missione, la prima effettuata da una società privata, la Nasa ha eliminato la sua dipendenza da Mosca. Ma lo scenario è ulteriormente evoluto. La Blue Origin sta per lanciare il suo razzo riutilizzabile New Shepard per un primo volo sub-orbitale in cui lo stesso Jeff Bezos, patron della società, sarà a bordo. SpaceX intende effettuare il primo volo orbitale della sua enorme ...