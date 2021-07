Copa America: De Paul, Lautaro e Messi, Argentina in semifinale (Di domenica 4 luglio 2021) L'Argentina si è qualificata per la semifinale della Copa America di calcio, battendo in scioltezza l'Ecuador per 3 - 0 nel match disputato sul terreno dello stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira, a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) L'si è qualificata per ladelladi calcio, battendo in scioltezza l'Ecuador per 3 - 0 nel match disputato sul terreno dello stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira, a ...

Inter : ?? | #CopaAmerica Eliminato il Cile di @Alexis_Sanchez e @kingarturo23 ?? - toisports : Lionel Messi stars as Argentina set up Colombia Copa America semi-final READ: - Inter : ?? | #CopaAmerica Lautaro in gol e Argentina in semifinale, si ferma l’Uruguay ?? - mustaphahodio : RT @NigeriaNewsdesk: Brazil edge Chile to set Copa America semifinal vs Peru - gnomini : RT @DiMarzio: #Argentina in semifinale di #CopaAmerica trascinata da #Messi -