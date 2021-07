Basket, preolimpico 2021: risultati e classifiche (Di domenica 4 luglio 2021) risultati e classifiche dei gironi del preolimpico di Basket 2021. Tra Canada, Serbia, Lituania e Croazia si assegnano gli ultimi quattro pass per l’Olimpiade di Tokyo 2020. L’Italia sarà impegnata a Belgrado dove nel gruppo B se la vedrà solo con Porto Rico in seguito al ritiro del Senegal, mentre in quello A ci saranno Serbia, Filippine e Repubblica Dominicana. Da fine giugno ad inizio luglio saranno dunque impegnate alcune delle migliori nazionali del globo che proveranno in ogni modo ad assicurarsi il loro posto a Tokyo. Di seguito risultati e classifiche. BELGRADO ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021)dei gironi deldi. Tra Canada, Serbia, Lituania e Croazia si assegnano gli ultimi quattro pass per l’Olimpiade di Tokyo 2020. L’Italia sarà impegnata a Belgrado dove nel gruppo B se la vedrà solo con Porto Rico in seguito al ritiro del Senegal, mentre in quello A ci saranno Serbia, Filippine e Repubblica Dominicana. Da fine giugno ad inizio luglio saranno dunque impegnate alcune delle migliori nazionali del globo che proveranno in ogni modo ad assicurarsi il loro posto a Tokyo. Di seguito. BELGRADO ...

