Wimbledon: Berrettini e Sonego conquistano la seconda settimana (Di sabato 3 luglio 2021) Prosegue spedito il cammino degli ultimi due azzurri rimasti nel tabellone principale di Wimbledon. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego infatti, battendo in tre set rispettivamente lo sloveno Bedene e l'australiano Duckworth, si sono garantiti l'accesso alla seconda settimana dello Slam londinese. Per il piemontese, in particolare, ci potrebbe essere un ottavo di finale molto suggestivo contro Roger Federer, otto volte vincitore all'All England Club. Era dai tempi di Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo (1955) che due italiani non arrivavano al quarto turno dei Championships, in quello che è addirittura il ...

