Uomini e Donne, Rosa Perrotta sperava che il secondo figlio fosse una femminuccia? Le parole dell'ex tronista (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo aver annunciato di essere in attesa del secondo figlio, qualche giorno fa Rosa Perrotta ha rivelato di aspettare un altro maschietto. Dopo Domenico Ethan, lei e Pietro Tartaglione diventeranno genitori di Mario Achille. La Perrotta ha voluto esprimere le sue emozioni con delle Instagram Stories. L'ex tronista si è detta felicissima per la gioia che sta vivendo per la seconda volta, ma non ha negato di aver sperato nell'arrivo di una femminuccia: Volevo che fosse una femminuccia. Mi incuriosiva tanto vedere forse una piccola me.

