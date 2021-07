UNO WEEKEND | ANNA FALCHI E BEPPE CONVERTINI ACCENDONO IL MATTINO DI RAI1

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 3 luglio 2021) Al via Uno, il nuovo programma conche accende la mattina di, in onda alle 8.30 tutti i fine settimana dal 3 luglio al 12 settembre 2021, tra visite ai mercati, ricette, interviste a volti amati della tv e del cinema, le bellezze d’Italia, l’oroscopo di Paolo Fox, i consigli per risparmiare di Rosario Trefiletti e tanto altro.Partendo dai mercati di Piazza delle Erbe di Bolzano e del Capo di Palermo, sabato 3 luglio, dallo studio Rai di Saxa Rubra, ...