**Uffizi: giugno da record, aumento del 43% dei visitatori rispetto a maggio** (Di sabato 3 luglio 2021) Firenze, 3 lug. - (Adnkronos) - Da maggio a giugno le Gallerie degli Uffizi hanno registrato un aumento di visitatori del 43%. Le presenze registrate dal complesso museale fiorentino al termine del mese sono state 146.818, una crescita significativa rispetto al primo mese dalla riapertura che ha visto 102.231 visitatori. In maggioranza sempre italiani, anche se con l'inizio dell'estate si rivedono un buon numero di turisti stranieri: spagnoli, ma anche francesi, tedeschi e russi. Il Passepartout 5 days è stato acquistato ben 7.139 volte con una diffusione che è aumentata del 96% (a maggio era stato scelto ...

