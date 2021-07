Tutti per Leo e poi in campo: a Coverciano con gli azzurri aspettando la Spagna (Di sabato 3 luglio 2021) Spina - day a Coverciano, oggi. Inevitabilmente. Finché Leonardo Spinazzola è rimasto in ritiro, i compagni di Nazionale gli hanno dato dimostrazioni d'affetto in ogni modo possibile, con abbracci, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 luglio 2021) Spina - day a, oggi. Inevitabilmente. Finché Leonardo Spinazzola è rimasto in ritiro, i compagni di Nazionale gli hanno dato dimostrazioni d'affetto in ogni modo possibile, con abbracci, ...

Advertising

RobertoBurioni : Irrecuperabili. Perché non cambiano lavoro? Sarebbe meglio per tutti. - matteorenzi : Pronte le prime copie di #ControCorrente. Nei prossimi giorni partiamo con le anticipazioni. Prime presentazioni lu… - matteosalvinimi : Grazie a @ritadallachiesa che ieri, come migliaia di altri italiani, ha firmato a Roma per i #referendumgiustizia.… - StefanoManfre12 : RT @RobertoBurioni: Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in considera… - titty_napoli : RT @RobertoBurioni: Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in considera… -