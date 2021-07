The winner is: anticipazioni e concorrenti di oggi, 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Questa sera, 3 luglio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda The winner Is 2021, il talent show condotto da Gerry Scotti che mette alla prova la voce, il talento ma soprattutto il coraggio dei partecipanti. Riusciranno a rinunciare alla tentazione dei soldi facili per provare ad arrivare alla vittoria finale? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Nuova puntata in compagnia dei concorrenti di The winner is (oggi, sabato 3 luglio). oggi assisteremo alla finale. Chi sarà il vincitore? Il programma si basa su una serie di ... Leggi su tpi (Di sabato 3 luglio 2021) Questa sera, 32021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda TheIs 2021, il talent show condotto da Gerry Scotti che mette alla prova la voce, il talento ma soprattutto il coraggio dei partecipanti. Riusciranno a rinunciare alla tentazione dei soldi facili per provare ad arrivare alla vittoria finale? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nuova puntata in compagnia deidi Theis (, sabato 3).assisteremo alla finale. Chi sarà il vincitore? Il programma si basa su una serie di ...

Advertising

acmilan : ?? Best Assist of the 2020/21 Season ?? It’s time to decide the winner: Calabria or @RafaeLeao7, who'll it be? Vote… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 3 LUGLIO 2021: UN SABATO SERA TRA UCRAINA-INGHILTERRA, THE WINNER IS E IL GIALLO DI RAI2 - bubinoblog : GUIDA TV 3 LUGLIO 2021: UN SABATO SERA TRA UCRAINA-INGHILTERRA, THE WINNER IS E IL GIALLO DI RAI2 - Paolo68433170 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 appuntamento con @Gerry_Scotti e #TheWinnerIs - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @Gerry_Scotti e #TheWinnerIs -