Spinazzola, confermata la rottura del tendine d’Achille (Di sabato 3 luglio 2021) Le impressioni peggiori sono state confermate dagli accertamenti svolti nelle scorse ore: Leonardo Spinazzola si è rotto il tendine d’Achille. Lo ha comunicato la Figc attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Gli accertamenti effettuati da Leonardo Spinazzola oggi presso l’ospedale Sant’Andrea hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Il calciatore farà immediatamente rientro al club di appartenenza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Le impressioni peggiori sono state confermate dagli accertamenti svolti nelle scorse ore: Leonardosi è rotto il. Lo ha comunicato la Figc attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Gli accertamenti effettuati da Leonardooggi presso l’ospedale Sant’Andrea hanno confermato lasottocutanea delsinistro. Il calciatore farà immediatamente rientro al club di appartenenza. L'articolo ilNapolista.

Advertising

EnricoTurcato : Confermata la lesione al tendine d’Achille per Leonardo #Spinazzola. Non se lo meritava. Sfortuna nera. Aveva gioc… - Rickyrickyric89 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Spinazzola, confermata la rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro - calciomercatoit : +++ UFFICIALE: per #Spinazzola confermata la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro +++ - napolista : L’esterno dell’Italia si è infortunato durante la partita col Belgio, gli esami medici hanno evidenziato l’infortun… - sportface2016 : #EURO2020 #Italia, confermata rottura del tendine d'Achille per #Spinazzola -