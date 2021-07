Paolo Beldì è morto: era il creatore e regista di Quelli che il calcio (Di sabato 3 luglio 2021) Grave lutto nella tv italiana, , un ritratto del personaggio. Un malore improvviso si è portato via oggi, nella sua casa di Magognino, sulle alture di Stresa, in Piemonte, il regista televisivo Paolo Beldì, uno dei nomi più noti nel panorama televisivo italiano. Nato come comico radiofonico su Radio Azzurra, una radio libera piemontese, ha saputo crearsi regista televisivo, anche grazie all’intuizione avuta da Beppe Recchia, per lui un maestro e un esempio da seguire. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Love Island Italia, Monica: chi è la giovane imprenditrice Il grande esordio televisivo ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 luglio 2021) Grave lutto nella tv italiana, , un ritratto del personaggio. Un malore improvviso si è portato via oggi, nella sua casa di Magognino, sulle alture di Stresa, in Piemonte, iltelevisivo, uno dei nomi più noti nel panorama televisivo italiano. Nato come comico radiofonico su Radio Azzurra, una radio libera piemontese, ha saputo crearsitelevisivo, anche grazie all’intuizione avuta da Beppe Recchia, per lui un maestro e un esempio da seguire. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Love Island Italia, Monica: chi è la giovane imprenditrice Il grande esordio televisivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Beldì morto Paolo Beldì, regista di Fazio, Celentano e tre Sanremo Ci ha lasciati improvvisamente il regista Paolo Beldí, di 66 anni, mentre soggiornava nella sua casa di montagna a Magognino, vicino Stresa ... La storia di Beldì, nato l'11 luglio del 1954, inizia con l'...

Morto Paolo Beldì, chi era il genio della regia 'migrato' in Rai per costruire la pietra della domenica pomeriggio e disegnare la storia della tv Addio Paolo Beldì , genio della regia televisiva. Aveva 66 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Magognino, frazione di Stresa, seduto su una poltrona, venuto a mancare probabilmente per ...

