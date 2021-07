"Non salveranno la faccia", la scomoda verità di De Masi su Grillo e Conte: i "sette saggi" sono una farsa? (Di sabato 3 luglio 2021) I sette saggi chiamati a mediare tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte riusciranno a portare a casa un risultato concreto affinché il Movimento 5 Stelle e i suoi due massimi esponenti salvino la faccia? La risposta di Domenico De Masi è un no secco e convinto. Intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili durante l'estate, il sociologo ha provato ad analizzare i motivi per cui questo Movimento che ha provato a farsi partito ha preso il 32 per cento alle scorse elezioni. “Questa specie di miracolo - ha spiegato - è avvenuto perché c'erano varie ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Ichiamati a mediare tra Beppee Giusepperiusciranno a portare a casa un risultato concreto affinché il Movimento 5 Stelle e i suoi due massimi esponenti salvino la? La risposta di Domenico Deè un no secco e convinto. Intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili durante l'estate, il sociologo ha provato ad analizzare i motivi per cui questo Movimento che ha provato a farsi partito ha preso il 32 per cento alle scorse elezioni. “Questa specie di miracolo - ha spiegato - è avvenuto perché c'erano varie ...

