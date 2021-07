Maxi tamponamento in A1: feriti e mezzi distrutti (Di sabato 3 luglio 2021) Maxi tamponamento in A1: cinque auto coinvolte e due persone ferite avvenuto al Km 370 in direzione nord nel comune di Monte San Savino. Maxi tamponamento in A1 tra le cinque auto è avvenuto al Km 370 in direzione nord nel comune di Monte San Savino. Dopo lo scontro tra due tir alle prime luci del mattino Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021)in A1: cinque auto coinvolte e due persone ferite avvenuto al Km 370 in direzione nord nel comune di Monte San Savino.in A1 tra le cinque auto è avvenuto al Km 370 in direzione nord nel comune di Monte San Savino. Dopo lo scontro tra due tir alle prime luci del mattino

