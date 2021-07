Masantonio-sezione scomparsi, trama 2^puntata 4 luglio: Elio affronta i suoi fantasmi (Di sabato 3 luglio 2021) Masantonio-sezione scomparsi torna con il secondo appuntamento che andrà in onda eccezionalmente domani 4 luglio su Canale 5 alle ore 21.30. La trama di questa puntata, rivela che Elio nel cercare di risolvere due casi piuttosto complessi, dovrà affrontare i fantasmi del suo passato. L'uomo, infatti, avrà a che fare con la scomparsa di un bambino di origini peruviane che lo porteranno a riflettere sulla sua infanzia. Come se non bastasse la sparizione di una donna che ha abbandonata la sua piccola, lo porterà a scavare a fondo nel suo passato. Infine, il ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 luglio 2021)torna con il secondo appuntamento che andrà in onda eccezionalmente domani 4su Canale 5 alle ore 21.30. Ladi questa puntata, rivela chenel cercare di risolvere due casi piuttosto complessi, dovràre idel suo passato. L'uomo, infatti, avrà a che fare con la scomparsa di un bambino di origini peruviane che lo porteranno a riflettere sulla sua infanzia. Come se non bastasse la sparizione di una donna che ha abbandonata la sua piccola, lo porterà a scavare a fondo nel suo passato. Infine, il ...

