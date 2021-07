‘Long Covid’, mesi dopo il contagio denunciati vari sintomi: dalla spossatezza fino a ‘problemi seri’ (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo il Covid ma, una moltitudine di persone – si parla di numeri ‘importanti’ – a distanza di mesi le conseguenze del contagio si trascina dietro diverse sintomatologie, in alcuni casi anche ‘gravi’. dalla fatica all’astenia, dalla febbre alle mialgie, e poi ancora, calo della vista, difficoltà a concentrarsi, o irritabilità, ebbene, questo stato ora un nome sintomatologie da ‘Long Covid’. Una situazione trasversale che non tiene conto ne dell’età, o del grado di severità del contagio vissuto anche mesi prima. ‘Long ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo il Covid ma, una moltitudine di persone – si parla di numeri ‘importanti’ – a distanza dile conseguenze delsi trascina dietro diverse sintomatologie, in alcuni casi anche ‘gravi’.fatica all’astenia,febbre alle mialgie, e poi ancora, calo della vista, difficoltà a concentrarsi, o irritabilità, ebbene, questo stato ora un nome sintomatologie da. Una situazione trasversale che non tiene conto ne dell’età, o del grado di severità delvissuto ancheprima....

