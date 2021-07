Incidente sul Garda, chiesto arresto per uno dei due turisti tedeschi (Di sabato 3 luglio 2021) commenta Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Per queste ragioni la Procura di Brescia ha chiesto l'arresto di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo che il 19 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) commenta Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Per queste ragioni la Procura di Brescia hal'di uno dei dueche erano a bordo del motoscafo che il 19 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente sul Garda: chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi. Mandato di arresto europeo, ora decide Mo… - repubblica : Incidente sul Garda, chiesto l'arresto per il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto Umberto e Greta - TV7Benevento : Brescia: incidente sul Garda, chiesto arresto per uno dei due tedeschi... - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Incidente sul Garda: chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi. Mandato di arresto eur… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: Incidente sul Garda: chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi. Mandato di arresto europeo, ora decide Monaco #… -