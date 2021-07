Immobile deriso in Inghilterra, Shearer e Lineker ridono: "Patetico" (Di sabato 3 luglio 2021) Ciro Immobile ha raggiunto una fama indesiderata all'estero nelle ultime ore. Molti hanno pizzicato le immagini dopo il goal di Barella. Un attimo prima è a terra dolorante, dopo che la rete si gonfia lo si vede rialzarsi di scatto e correre - come niente fosse successo - verso il compagno. Anche in Inghilterra hanno ironizzato sul suo comportamento. Negli studi della BBC, infatti, Gary Lineker ed altri ospiti illustri come Jurgen Klinsmann e Alan Shearer hanno criticato Immobile. Mostrando le immagini, il parterre è scoppiato a ridere, mentre Shearer ha dichiarato: ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Ciroha raggiunto una fama indesiderata all'estero nelle ultime ore. Molti hanno pizzicato le immagini dopo il goal di Barella. Un attimo prima è a terra dolorante, dopo che la rete si gonfia lo si vede rialzarsi di scatto e correre - come niente fosse successo - verso il compagno. Anche inhanno ironizzato sul suo comportamento. Negli studi della BBC, infatti, Garyed altri ospiti illustri come Jurgen Klinsmann e Alanhanno criticato. Mostrando le immagini, il parterre è scoppiato a ridere, mentreha dichiarato: ...

CorSera | Immobile in tv deriso da Lineker che lo tratta da simulatore @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Non sanno più a cosa appellarsi. E così ora ci danno dei simulatori. Ma forse è solo il primo segnale della guerra dei nervi ...

