Hjulmand | il pensiero va ad Eriksen | «Il merito è anche suo»

(Di sabato 3 luglio 2021) Il ct della Danimarca,, ha commentato così il passaggio del turno, dedicando unIl ct danese Kasper, dopo il passaggio del turno e l’accesso alle semifinali di Euro 2020, ha commentato la gara dei suoi, dedicandouna Christian: «Penso a Christian tutto il tempo. Ho pensato a lui quando la partita era in corso e quando era finita. Devo dire che penso molto che gli sarebbe piaciuto essere in campo e correre. È ancora una parte importante di questa squadra: una squadra del genere non viene costruita solo ...

