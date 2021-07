Germania, Low omaggia Kroos: «Addio alla Nazionale? Lui è un modello» (Di sabato 3 luglio 2021) Joachim Low, ormai ex commissario tecnico della Germania, ha omaggiato Toni Kroos: il centrocampista lascerà la Nazionale Joachim Low, ormai ex commissario tecnico della Germania, ha omaggiato Toni Kroos. Il centrocampista lascerà la Nazionale. «Con la Germania Toni ha sempre messo una passione incredibile, un grande impegno e ha avuto un’assoluta dedizione alla maglia. È stato un modello soprattutto per i giovani oltre che un grande leader dentro e fuori dal campo. Lo voglio ringraziare dal profondo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Joachim Low, ormai ex commissario tecnico della, hato Toni: il centrocampista lascerà laJoachim Low, ormai ex commissario tecnico della, hato Toni. Il centrocampista lascerà la. «Con laToni ha sempre messo una passione incredibile, un grande impegno e ha avuto un’assoluta dedizionemaglia. È stato unsoprattutto per i giovani oltre che un grande leader dentro e fuori dal campo. Lo voglio ringraziare dal profondo ...

