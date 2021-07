Faggiano Sampdoria, accordo vicino: a breve la risoluzione con il Genoa (Di sabato 3 luglio 2021) Daniele Faggiano è vicinissimo alla Sampdoria. Nell’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare la definizione dell’accordo. Il punto La Sampdoria, dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa, sta per sistemare un altro importante tassello nell’area tecnica. Daniele Faggiano è pronto per accettare la corte di Massimo Ferrero e cambiare sponda del Bisagno. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i primi giorni della prossima settimana Faggiano dovrebbe firmare la rescissione con il Genoa, per poi diventare il nuovo direttore sportivo della Sampdoria, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Danieleè vicinissimo alla. Nell’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare la definizione dell’. Il punto La, dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa, sta per sistemare un altro importante tassello nell’area tecnica. Danieleè pronto per accettare la corte di Massimo Ferrero e cambiare sponda del Bisagno. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i primi giorni della prossima settimanadovrebbe firmare la rescissione con il, per poi diventare il nuovo direttore sportivo della, ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, Faggiano si avvicina: si torna sul mercato internazionale - infoitsport : Sampdoria, il programma di Ferrero: da Faggiano al calciomercato - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Servirà un passaggio formale tra Massimo #Ferrero ed Enrico #Preziosi (in buoni rapporti) a inizio settimana per sbloccare… - NimeshPoudel16 : Servirà un passaggio formale tra Massimo #Ferrero ed Enrico #Preziosi (in buoni rapporti) a inizio settimana per sb… - Dani_Pere_96 : RT @NicoSchira: Servirà un passaggio formale tra Massimo #Ferrero ed Enrico #Preziosi (in buoni rapporti) a inizio settimana per sbloccare… -