F1 GP Austria 2021, prove libere 3: risultati e classifica, Verstappen sempre davanti a tutti (Di sabato 3 luglio 2021) Max Verstappen è il più veloce nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio dell'Austria. Il pilota della Red Bull firma il miglior giro della mattinata in 1'04"591 e torna davanti alle due Mercedes. Cinque decimi di vantaggio su Valtteri Bottas, quasi sette su Lewis Hamilton e un altro importante segnale per le qualifiche (che inizieranno alle 15). A soli tre millesimi dal campione del mondo c'è l'AlphaTauri di Pierre Gasly, poi un super Antonio Giovinazzi, quinto in Alfa Romeo. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz in sesta piazza, mentre Charles Leclerc è nono. Nel mezzo l'Alpine dell'ex iridato Fernando ...

