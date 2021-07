Cecilia Rodriguez: “Luna” è in arrivo, l’attesa della zia via social (Di sabato 3 luglio 2021) In trepida attesa di tornare ad essere zia con la piccola Luna, via social Cecilia Rodriguez immortala la Luna riflessa nel mare, in cui separano le ore dall’arrivo della baby. Manca pochissimo all’arrivo della new entry in famiglia Rodriguez, Maria Bèlen è in attesa di Luna, e in questi giorni caldi di luglio, potrebbe nascere la piccola. Tutti l’attendono, come hanno atteso otto anni fa l’arrivo di Santiago, questa volta l’arrivo di una femminuccia si sta facendo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 luglio 2021) In trepida attesa di tornare ad essere zia con la piccola, viaimmortala lariflessa nel mare, in cui separano le ore dall’baby. Manca pochissimo all’new entry in famiglia, Maria Bèlen è in attesa di, e in questi giorni caldi di luglio, potrebbe nascere la piccola. Tutti l’attendono, come hanno atteso otto anni fa l’di Santiago, questa volta l’di una femminuccia si sta facendo ...

