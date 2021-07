Caso Denise Pipitone | “Sono sotto inchiesta” | shock a Quarto Grado

Leggi su chenews

(Di sabato 3 luglio 2021) Si continua ad indagare sul. Sarebbero emersi nuovi importanti elementi durante la puntata di(Google Images)Ildicontinua a tenere banco in Italia. In particolare si moltiplicano sempre di più le testimonianze o presunte tali di persone che avrebbero visto la piccola. Il problema però è che giustamente gli inquirenti devono cercare di filtrare tutte queste informazioni e capire quali posessere utili. In ...