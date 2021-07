Ancora scintille fra Lega e Pd per la firma sovranista di Salvini. Giorgetti freddo con la svolta

(Di sabato 3 luglio 2021) Gelo del ministro leghista che dice di non aver letto il documento dell'ultradestra europea. 'Non può stare con Draghi e con Orban', attacca Letta

Gelo del ministro leghista che dice di non aver letto il documento dell'ultradestra europea. 'Non può stare con Draghi e con Orban', attacca LettaSulla palla, tra le protestedegli azzurri che invocano il var, ci va Lukau . Succede ...Lukaku - Donnarumma vista dai social Web scatenato sull'episodio e non solo. Juventini ma anche ...Ecco le dichiarazioni della senatrice e la risposta dei gruppi consiliari di maggioranza. La banchina croceristica è un risultato importante… ma di chi è il merito?Firenze, 2 luglio 2021 - I due incendi scoppiati nel primo pomeriggio sulle colline di Porto Santo Stefano e in località Crespignano nel comune di Calci (Pisa) sono stati spenti. E’ quanto comunica la ...