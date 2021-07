Agguato tra la folla a Napoli, uomo ferito alle gambe a colpi d’arma da fuoco (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo è stato ferito alle gambe a colpi d’arma da fuoco. Il fatto è avvenuto al corso Secondigliano. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale “Cardarelli“. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Al momento non si conoscono l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè statoda. Il fatto è avvenuto al corso Secondigliano. Ilè stato accompagnato all’ospedale “Cardarelli“. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Al momento non si conoscono l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ilriformista : Ancora spari nei quartieri a nord di Napoli, dove è in atto uno scontro tra gruppi malavitosi - anteprima24 : ** #Agguato tra la folla a ##Napoli, uomo ferito alle gambe a colpi arma da fuoco ** - rosatoeu : Pizzica e tarantismo tra rito, mito e folclore. Da San Vito a San Paolo, passando per San Giovanni: i quindici gior… - Alessan13775500 : RT @Tagota14: #miPortiA verso l'idea Che si arrampica Tra un respiro e te Che non si spegne al buio Diventando pensiero adulto Bussa esigen… - ale112019 : RT @Tagota14: #miPortiA verso l'idea Che si arrampica Tra un respiro e te Che non si spegne al buio Diventando pensiero adulto Bussa esigen… -