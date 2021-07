Agguato fuori dal centro commerciale con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma (Di sabato 3 luglio 2021) Mottella, i due uomini convocati nel parcheggio con una telefonata: accerchiati e massacrati nella notte da un branco di aggressori. Inchiesta per tentato omicidio, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza Leggi su corriere (Di sabato 3 luglio 2021) Mottella, i due uomini convocati nel parcheggio con una telefonata: accerchiati e massacrati nella notte da un branco di aggressori. Inchiesta per tentato omicidio, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza

Advertising

alexfoti : RT @Corriere: Mantova, agguato e pestaggio con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma - andrewsword2 : RT @Corriere: Mantova, agguato e pestaggio con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma - Corriere : Mantova, agguato e pestaggio con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma - Mau_Zaccaria : RT @Corriere: Mantova, agguato e pestaggio con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma - alioscia16 : Mantova, agguato e pestaggio con le mazze da baseball: 35enne e 23enne in coma -