Addio a Paolo Beldì, storico regista di Fabio Fazio: aveva 66 anni (Di sabato 3 luglio 2021) È morto il regista Paolo Beldì. Scomparso all’età di 66 anni, è stato una delle personalità più importanti del piccolo schermo. Celebre per aver diretto programmi storici quali Quelli che il calcio e ben tre edizioni del Festival di Sanremo, si è spento nella sua casa di montagna a Magognino vicino a Stresa. La notizia della sua morte arriva improvvisa, dal momento che le sue condizioni di salute non destavano apprensione. Nato nel 1954, avrebbe compiuto 67 anni a giorni, il prossimo 11 luglio. Da Fabio Fazio ad Adriano Celentano: Paolo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 3 luglio 2021) È morto il. Scomparso all’età di 66, è stato una delle personalità più importanti del piccolo schermo. Celebre per aver diretto programmi storici quali Quelli che il calcio e ben tre edizioni del Festival di Sanremo, si è spento nella sua casa di montagna a Magognino vicino a Stresa. La notizia della sua morte arriva improvvisa, dal momento che le sue condizioni di salute non destavano apprensione. Nato nel 1954, avrebbe compiuto 67a giorni, il prossimo 11 luglio. Daad Adriano Celentano:...

Advertising

RaiCultura : Addio a Paolo Beldì. Il regista televisivo ci ha lasciato all'età di 66 anni. Noto per aver lavorato a programmi di… - Corriere : ?? Addio a Paolo Beldì, regista di 'Mai dire Banzai', 'Quelli che il calcio' e del Festival di Sanremo di Fabio Fazi… - Agenzia_Ansa : Addio a Paolo Beldì, il regista dei particolari #ANSA - lybram72 : @PLWilds e questo? tra l'altro in rai faticherebbero ad ammettere che possa esserci correlazione col #vaccino - OnlyPopPlease1 : RT @RaiCultura: Addio a Paolo Beldì. Il regista televisivo ci ha lasciato all'età di 66 anni. Noto per aver lavorato a programmi di success… -