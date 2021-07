Zanardi, la moglie rompe il silenzio: “Comunica con noi ma ancora non parla” (Di venerdì 2 luglio 2021) A più di un anno dal terribile incidente la moglie Daniele parla dell’ex campione di F1 L’ultima battaglia di Alex Zanardi è con le cure: a più di un anno dal suo terribile incidente in handbike ancora non si è ripreso del tutto. È un percorso lungo e tortuoso l’ennesima sfida di una vita fin troppo imprevedibile che ha messo troppo spesso alla prova Zanardi. Nelle ultime ore, intanto, ha rotto il silenzio la moglie Daniela che ha sempre cercato di preservare la sua famiglia dagli occhi indiscreti dei media e dei fan. Intervistata da BMW ha parlato delle ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) A più di un anno dal terribile incidente laDanieledell’ex campione di F1 L’ultima battaglia di Alexè con le cure: a più di un anno dal suo terribile incidente in handbikenon si è ripreso del tutto. È un percorso lungo e tortuoso l’ennesima sfida di una vita fin troppo imprevedibile che ha messo troppo spesso alla prova. Nelle ultime ore, intanto, ha rotto illaDaniela che ha sempre cercato di preservare la sua famiglia dagli occhi indiscreti dei media e dei fan. Intervistata da BMW hato delle ...

