Variante Delta Italia | Sileri | “No lockdown o zone rosse”

(Di venerdì 2 luglio 2021) “Per lanon dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per ladice una stupidaggine. I vaccini funzionano per la. Dobbiamo completare le seconde dosi, andare avanti e vaccinare quanto più possibile la popolazione”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ‘Timeline’ a Sky Tg24. “Vi sarà una recrudescenza con un aumento dei casi – prevede– perché questaè più diffusibile rispetto ...

Massima l'attenzione per monitorare l'eventuale arrivo di tifosi dall'Inghilterra, alla luce dell'allarme per la. Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena ...(B.1.617.2) , identificata in India, si è rapidamente diffusa in un centinaio di Paesi ... stimata fra il 50% e il 60% superiore rispetto allaAlfa. E' indubbiamente una sorvegliata ...L’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante Delta sul territorio regionale passando dal 3,4% della surv ...(ANSA) – ROMA, 02 LUG – La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, e da allora il contagio da variante Delta si sta velocemente diffondendo tra i ...